Новый альбом Земфиры стал камбэком года, а звание самой популярной певицы завоевала Мари Краймбрери

Сервис «Яндекс. Музыка» назвал главные песни и артистов 2021 года.

Самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом сервис признал тиктокершу Guma, исполнивушую хит «Стеклянная». Настоящим прорывом стала звезда «Евровидения» — группа Måneskin.

Больше всего на «Яндекс. Музыке» пользователи слушали украинскую вокалистку Мари Краймбрери, она признана главным именем года. Лидирующие позиции также у Моргенштерна. Музыкант повторил успех прошлого года.

Самым прослушиваемым треком стал хит «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. Кстати, эту композицию подверг критике Сергей Соседов на шоу «Суперстар. Возвращение». Остальные члены жюри были с ним не согласны, называя этот хит прорывным.

Лучшим камбэком года сервис «Яндекс. Музыка» назвал новый альбом Земфиры «Бордерлайн», вышедший после восьмилетнего затишья певицы. В этой же номинации отметился альбом рэпера Oxxxymiron «Красота и уродство».

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