Появился тизер спецэпизода «Гарри Поттера» с получающими письма из Хогвардса героями

Трудно поверить, но уже прошло двадцать лет с того момента, как на экраны вышел первый фильм о юном волшебнике Гарри Поттере.
Невероятно популярная сага получила свое второе рождение в канун юбилея.
В официальном канале HBO Max на YouTube.com появился новый тизер спецэпизода «Гарри Поттера».
В ролике, хронометраж которого меньше минуты, показано, как Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) получают письма из Хогвартса, Марк Уильямс (Артур Уизли) едет в Хогвартс-экспрессе, а некоторые другие актеры читают «Ежедневный пророк» или спешат на поезд до школы чародейства и волшебства.
Премьера самого спецэпизода состоится первого января 2022 года на HBO Max.
Ранее сообщалось, что автора книг о Гарри Поттере, писательницу Джоан Роулинг не пригласили на эту встречу актеров.
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