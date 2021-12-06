Появился тизер спецэпизода «Гарри Поттера» с получающими письма из Хогвардса героями

HBO показал тизер культового фильма о приключениях юного волшебника, который приурочен к 20-летию выхода на экраны картины «Гарри Поттер».

Трудно поверить, но уже прошло двадцать лет с того момента, как на экраны вышел первый фильм о юном волшебнике Гарри Поттере.

Невероятно популярная сага получила свое второе рождение в канун юбилея.

В официальном канале HBO Max на YouTube.com появился новый тизер спецэпизода «Гарри Поттера».

В ролике, хронометраж которого меньше минуты, показано, как Робби Колтрейн (Хагрид) и Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) получают письма из Хогвартса, Марк Уильямс (Артур Уизли) едет в Хогвартс-экспрессе, а некоторые другие актеры читают «Ежедневный пророк» или спешат на поезд до школы чародейства и волшебства.

Премьера самого спецэпизода состоится первого января 2022 года на HBO Max.

Ранее сообщалось, что автора книг о Гарри Поттере, писательницу Джоан Роулинг не пригласили на эту встречу актеров.

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