«Это конкурс, а не «мы всех любим»: Лера Кудрявцева осадила Машу Распутину за судейство на «Суперстар. Возвращение»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что недовольна певицей Машей Распутиной, взявшей на себя роль добренького члена жюри.

Идущий на телеканале НТВ второй сезон проекта «Суперстар. Возвращение» приближается к своей кульминации.

В эфир вышло уже пять выпусков. У членов жюри задача непростая, ведь по условиям этого сезона после каждой программы проект покидает участник, получивший низкие оценки.

Правда, некоторые члены жюри, вероятно, опасаясь стать для вокалистов плохими, ставят всем подряд высокие оценки. Это возмутило Леру Кудрявцеву, которая выступает за справедливое судейство.

«Маша Распутина всегда всем высокие оценки ставит, — высказалась на шоу Лера Кудрявцева. — А мы с Сережей Соседовым должны как бы решать вопросы. Это конкурс, а не «мы всех любим». А в чем тогда смысл конкурса, если всем ставить высокие оценки?» «А если она мне нравится?» — ответила Маша Распутина Лере. «Так и мне все нравятся! Но нам приходится решать судьбу. И мы злодеи. Я за справедливость, как бы там ни было», — объяснила Лера Кудрявцева.

Напомним, на шоу разгорелся скандал. Певица Любаша была возмущена низкой оценкой, которую ей поставила Лера Кудрявцева и покинула проект.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.