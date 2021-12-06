Музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров умер в 51 год

Стало известно о смерти композитора, саунд-продюсера телеканала НТВ, музыканта, работавшего с группами «Сплин», «Колибри» и Tequilajazzz Олега Эмирова. Ему был 51 год.
Сообщение о его смерти появилось в официальной группе «Колибри» в «Фейсбуке».
«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у покойного музыканта были проблемы с сердцем, которые и стали причиной его смерти.
Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Музыкант был первым композитором на российском телевидении, который находился в штате телеканала НТВ.
Олег Эмиров написал музыку к таким передачам, как «Намедни», «Школа злословия», «Утро на НТВ» и другим. Он принимал участие в создании альбомов «Резонанс. Часть 1» группы «Сплин» и «Выше осени», и «Журнал живого» Tequilajazzz.
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