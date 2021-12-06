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Счастливая мама: Климова с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи повеселилась на ГУМ-катке

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Счастливая мама: Климова с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи повеселилась на ГУМ-катке
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Недавно в Москве открыли ГУМ-каток, на котором уже успели отметиться многие российские звезды. Посетила знаменитый лед и Екатерина Климова с сыновьями от Игоря Петренко и дочкой от Гелы Месхи.

Семья прокатилась на коньках, держась за руки. Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Напомним, недавно Екатерина Климова и ее третий муж Гела Месхи отпраздновали день рождения своей дочери Беллы, которой исполнилось шесть лет. По этому случаю звездная пара устроила вечеринку в стиле мультфильма «Аладдин». Кроме того, на днях актриса показывала кадры с сыновьями Корнеем и Матвеем и Игорем Петренко.

Напомним, что Гела и Екатерина развелись в 2019-м году. Актриса воспитывает четырех детей от разных мужей и скрывает личную жизнь.

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