«Они ссорятся»: принц Уильям рассказал, почему его дети плохо себя ведут по утрам

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей – восьмилетнего Джорджа, шестилетнюю Шарлотту и трехлетнего Луи. Во время недавней записи подкаста для Apple’s Time to Walk, будущий король рассказал о своих детях.

Оказывается, брат и сестра каждое утро выясняют отношения.

«Джордж и Шарлотта каждое утро «ссорятся» из-за того, какая песня звучит в доме. Меня поражает то, насколько мои дети уже унаследовали любовь всей моей семьи к музыке. Обычно я расставляю приоритеты, чтобы один день звучала любимая музыка Джорджа, а другой – Шарлотты. Одна из любимых песен обоих — Waka Waka в исполнении Шакиры», — сказал принц Уильям, которого цитирует Express.

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Напомним, что Джордж и Шарлотта посещают частную школу Томаса, а Луи – частный детский сад, в который он впервые пошел минувшей весной.

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