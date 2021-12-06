«Важный жизненный урок»: принц Уильям проигнорировал своего брата принца Гарри

Принц Уильям проигнорировал своего брата принца Гарри. Старший внук королевы Елизаветы II поделился в своем микроблоге семейным увлечением. Супруг Кейт Миддлтон признался, что его монаршие родственники обожают пешие прогулки. Принц Уильям упомянул бабушку, отца, своих детей. Зато о родном брате наследник британского престола позабыл.

«У всей моей семьи есть страсть к прогулкам — будь то моя бабушка, которая все еще выгуливает своих корги в 95 лет; мой отец отправляется летом в длительные прогулки по Шотландии; или мои собственные дети, которые впервые появятся на нашей ежегодной прогулке в церковь рождественским утром в Сандрингеме. Надеюсь вдохновить еще кого-то стать активными и уделить немного времени собственному психическому. Расскажу, как я научился уделять приоритетное внимание собственному психическому здоровью, важный жизненный урок, который научил меня относиться к себе менее серьезно, и жизненно важный рассказ о том, как друг помог мне научиться лучше слушать», — поделился принц Уильям в Instagram герцогов Кембриджских.

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Вопрос о ментальном здоровье выходит на первый план в королевской семье все чаще. Принц Гари и Меган Маркл говорили о том, что им пришлось покинуть Великобританию и королевскую семью, из-за психологического давления на герцогиню.

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