«Женечка была просто звезда»: Андреев ответил на слухи о романе с Симоновой

По словам актера, влюбленности просто быть между ними не могло.

Актер Вадим Андреев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с актрисой Евгенией Симоновой, с которой ему приписывали на протяжении долгих лет роман.

«Женечка была просто звезда. Фильм «Афоня» уже вышел. «В бой идут одни старики». Она была уже очень известной актрисой. Там влюбленности быть не могло». Вадим Андреев

Как заметил Вадим Андреев, Евгения Симонова в те годы была замужем за актером Александром Кайдановским.

«Исключительно пиетет и восхищение этим человеком», — заявил Вадим Андреев.

Напомним, что Вадим Андреев прославился по фильму «У матросов нет вопросов». Сейчас он является алтарником в одном из подмосковных храмов.

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