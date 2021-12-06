«Вот так и идем по жизни»: Киркоров поделился кадрами в объятиях с Ротару

Артисты встретились на «Песне года 2021».

Филипп Киркоров поделился кадрами из закулисья «Песни года 2021». На первом фото артист крепко обнимает Софию Ротару, которая не могла проигнорировать 50-летие фестиваля и приехала принять участие в юбилейном выпуске. В жаркие объятия певца попали также: Клава Кока, Кристина Орбакайте, Наталья Гордиенко, Лера Кудрявцева и Александр Буйнов.

«Вот так и идем по жизни вместе, крепко обнявшись и взявшись за руки друг с другом уже 50 лет!», — написал поп-король в своем Instagram.

Поклонники обратили внимание, что Филипп Бедросович явно был в хорошем настроении и я радостью общался с коллегами.

«Филипп — шалун!», «Какие красивые!», «София Михайловна — вечно молодая! Я в восторге от нее!» — комментировали поклонники.

София Ротару редкий гость на отечественной сцене. Однако поклонники заметили, что в руках легендарной артистки трясется микрофон, и заподозрили у Ротару болезнь Паркинсона. Директор артистки опроверг диагноз и заверил фанатов, что это естественная реакция звезды на волнение перед сценой.

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