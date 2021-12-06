«Времена дельцов и коммерсантов от музыки»: Архипов озвучил причину ухода Овсиенко из «Миража»

По словам продюсера певицы, его подопечная не скрывала, что пела в группе под фонограмму.

Продюсер певицы Татьяны Овсиенко Игорь Архипов в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему его подопечная ушла в свое время из группы «Мираж».

«Это правда, что Татьяна пела под фонограмму. Она никогда этого не скрывала, поэтому в том числе и ушла из «Миража», чтобы начать свою сольную карьеру. Как в последствии оказалось — успешную. Руководство группы не разрешало ей петь своим голосом. Она пела сверху в живой микрофон. Зал слышал ее голос. На съемках пела Маргарита Суханкина. Но это не идея Суханкиной, а людей, которые руководили тогда «Миражом». В то время в группе все жили по правилам, в том числе и Маргарита, которая приняла их в свое время. Лицом группы все-таки сделали Овсиенко, а не Суханкину. Это были 80-90 годы. Времена дельцов и коммерсантов от музыки». Игорь Архипов

Как отметил Архипов, после ухода из «Миража» Овсиенко спела много своих песен, ставших всенародными хитами.

«Как оказалось, наличие октав и уникальных вокальных данных — это не гарантия успеха и всенародной любви. Успех — это много других составляющих для исполнителя поп-музыки. На последнем звонке еще долго будет звучать песня «Школьная пора». Надеюсь еще долго будут звучать в эфире такие песни, как «Женское счастье», «Дальнобойщик» и многие другие», — заметил Архипов.

По словам Архипова, Овсиенко пела там, где были русские люди и это ее гражданская позиция. «А русские люди не только на дискотеках в «Олимпийском» или в Куршевеле», — заметил он.

Ранее Суханкина говорила про свою коллегу: «Голос у Тани был ограничен. В «Мираже» она вообще ничего не пела. Она на моем голосе получила звание заслуженной артистки. У меня до сих пор нет никаких регалий. А Овсиенко заслуженная артистка», — возмущалась певица.

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