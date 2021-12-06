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«Вы меня оскорбили»: Лера Кудрявцева разругалась с Любашей

Инцидент произошел в эфире шоу «Суперстар. Возвращение».

«Вы меня оскорбили»: Лера Кудрявцева разругалась с Любашей
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

В очередном выпуске шоу «Суперстар. Возвращение» певица Любаша вышла на сцену с песней «Не волнуйтесь, тетя». Артистка решила привнести изюминку старому хиту и сделала новую аранжировку.

После исполнения Лера Кудрявцева, которая является одним из членом жюри проекта, высказала свое мнение. Ей не понравилась аранжировка и манера исполнения, поэтому Любаша получила ноль баллов.

Любаша
Любаша. Фото: Global Look Press

«Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеет права так поступать! Просто нет морального права, это просто аморально», — взорвалась Любаша.

В конфликт попытались вмешаться Сергей Соседов и ведущие проекта – Лолита и Вадим Такменев.

«Вы меня оскорбили. Мне не понравилось мне это не близко. Это некрасиво», — парировала Кудрявцева.

По итогам выпуска Любаша набрала наименьшее количество баллов и выбыла из проекта.

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