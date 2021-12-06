«Четыре ампулы в попе зашиты»: Шура удивил откровенным признанием на шоу «Звезды сошлись»

Как отметил музыкант, он в свое время с трудом победил алкогольную зависимость.

Певец Шура в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ удивил странным и откровенным признанием, говоря о певице Марине Хлебниковой.

«Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг, кстати, бывший солист группы «На-на» показал фото Марины в телефоне. И у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку – четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она. От алкоголя». Шура

Как отметил Шура, он хотел помочь Хлебниковой.

«У моего друга есть клиника. Мне все стали говорить, что я вру. Но когда она пришла к Алибасову. Она была в ужасном состоянии», — заявил Шура.

Напомним, что Марина Хлебникова получила серьезные ожоги после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в больнице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!