«Четыре ампулы в попе зашиты»: Шура удивил откровенным признанием на шоу «Звезды сошлись»

Певец Шура в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ удивил странным и откровенным признанием, говоря о певице Марине Хлебниковой.
«Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг, кстати, бывший солист группы «На-на» показал фото Марины в телефоне. И у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку – четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она. От алкоголя».
Как отметил Шура, он хотел помочь Хлебниковой.
«У моего друга есть клиника. Мне все стали говорить, что я вру. Но когда она пришла к Алибасову. Она была в ужасном состоянии», — заявил Шура.
Напомним, что Марина Хлебникова получила серьезные ожоги после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в больнице.
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