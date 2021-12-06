А после съемок в ЗАГС? Барановская в образе невесты появилась на передаче

Пока Надежда Бабкина готовилась к премьере шоу «Голоса Вселенной», приуроченной юбилею ансамбля «Русская песня», в шоу «Модный приговор» ее место не пустовало. Народную артистку заменила Юлия Барановская.
Телеведущая приняла участие в съемках сразу двух выпусков программы про преображение. Для одного из них красотка нарядилась в довольно неожиданный аутфит, больше подходящий для похода под венец.
На Юлии было белоснежное платье в пол, украшенное большим цветком на груди. Талию подчеркнул поясок, превращающийся в женственный бант, а завершили образ белые лодочки.
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