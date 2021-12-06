В пяти минутах от Кремля: где на самом деле жил Градский с молодой женой и младшими детьми

Музыкант Александр Градский жил с третьей женой Ольгой Фартышевой и детьми Даниилом и Марией в доме на юго-западе Москвы. Об этом рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

А вот с четвертой женой Мариной Коташенко и младшими детьми певца чаще видели в шикарной квартире на Мосфильмовской или на Тверской. В пяти минутах от Кремля у Градского был целый этаж. Сам музыкант, как только дело заходило о деньгах, все сразу переводил в шутку.

Интересно, что в последние годы жизни, устав от городской суеты, Градский все больше времени проводил в своем загородном доме. Он выезжал только на съемки и в театр, который создал с нуля на месте кинотеатра «Буревестник». Наследство Градского эксперты оценивают, как минимум в полмиллиарда рублей.

Напомним, что от Марины Коташенко у Александра Градского осталось двое маленьких детей. Молодая вдова была просто убита горем на его похоронах. Также у певца остались двое старших наследников от третьей жены.

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