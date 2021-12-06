«Она меня любит не за деньги»: что говорил Александр Градский коллегам о своей молодой жене

Как отметила композитор Ирина Грибулина, она была очень рада за музыканта.

Композитор Ирина Грибулина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях музыканта Александра Градского с молодой женой Мариной Коташенко.

«Марина могла сказать ему: «Ты не идешь сегодня на работу, но Саша послушал ли. Он очень любил Марину, был с ней счастлив. И как-то за кулисами он мне сказал: «Она меня любит не за деньги. Она меня любит за меня». Я ему ответила: «Сашка, я так рада». Ирина Грибулина

По словам Грибулиной, у Градского с женой были очень уважительные отношения.

«Просто Сашка очень авторитарен. И он бы никогда не позволил даже самым близким и любящим людям на него давить. И тем более он кайфовал от работы. Он любил петь. Так как он пел – никто не поет, так легко. Он любил это делать. Я считаю, что он умер на сцене», — заявила Грибулина.

Напомним, что от Марины Коташенко у Александра Градского осталось двое маленьких детей. Молодая вдова была просто убита горем на его похоронах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!