С фигуркой Овечкина в центре: Шубская показала, какую елочку нарядила к Новому году

Звезды вовсю готовятся ко встрече Нового года. Они украшают свои особняки праздничным освещением, в садах размещают сказочные фигурки и наряжают елки. Интерьеры домой тоже преображаются.
Семейство Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже подготовилось к празднествам. Жена хоккеиста накануне нарядила лесную красавицу и показала в микроблоге, какая елочка украшает их дом.
В центре красно-золотой феерии оказалась фигурка Овечкина, который держит над головой Кубок Стэнли. Заветный трофей команда «Вашингтон Кэпиталз» выиграла в 2018 году.
Напомним, Александр Овечкин с женой и двумя детьми уже много лет проживают в США. Но регулярно наведываются в Россию, где видятся с родными и близкими.
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