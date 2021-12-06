Архипов ответил Суханкиной после ее возмущений, что она не получила звание заслуженной артистки

Как отметил продюсер Татьяны Овсиенко, исполнительница - взрослый человек, а говорит какие-то странные вещи.

Продюсер певицы Татьяны Овсиенко Игорь Архипов в беседе с Teleprogramma.pro жестко ответил певице Маргарите Суханкиной. Ранее исполнительница возмущалась, что у нее нет звания заслуженной артистки, хотя именно она была звездой коллектива, а остальные девушки просто выходили на сцену и открывали рот, исполняя композиции под фонограмму.

Как отметил Игорь Архипов, Маргарита получила большую награду, чем Татьяна Овсиенко, чем она и должна гордиться. Это битком набитые залы дискотеки 80-х с музыкой «Миража».

«Разве сам процесс пения допускает, что обязательно будут регалии и награды? Певцов много. Их выпускает Гнесинское училище, «Фабрика звезд», разные музыкальные проекты. Звания дают не только за исполнение песен, но и за общественную работу, гражданскую позицию, благотворительность. Это тоже учитывают при выручении звания». Игорь Архипов

Как добавил Архипов, он не встречал, к сожалению, Маргариту Суханкину ни в горячих точках, ни на блокпостах.

«На аэродроме на бочках из-под бензина я тоже не видел. Ну не давали в те годы за рядовые выступления званий залуженных артисток», — сказал он.

По словам Архипова, многие люди, в том числе и Суханкина, живут прошлым и ищут обиды в том времени.

«Ты будь позитивным и приноси пользу людям, стране. Звание – это гражданская позиция, общественная работа и многое другое. У Суханкиной все впереди. Будут круглые даты и может ее отметят. Пусть обижается на себя, что за последние 33 года не спела ни одной новой песни, которая стала так же популярна, как и песни «Миража», — сказал продюсер Овсиенко.

Напомним, ранее Суханкина говорила про свою коллегу: «Голос у Тани был ограничен. В «Мираже» она вообще ничего не пела. Она на моем голосе получила звание заслуженной артистки. У меня до сих пор нет никаких регалий. А Овсиенко — заслуженная артистка», — возмущалась певица.

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