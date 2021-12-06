«Наверняка есть документы»: как родные разделят наследство Александра Градского

Александра Градского не стало ночью 28 ноября. Музыканту было 72 года. Всю жизнь он много работал и оставил после себя солидное наследство в полмиллиарда рублей. Это, как минимум, три квартиры, две машины, девять земельных участников и особняк в Подмосковье.

Что касается личной жизни, то у Александра Борисовича — четверо детей. Старшие Даниил и Мария и два младших сына от молодой жены Марины Коташенко. Юристы утверждают, что если завещания нет, а брак с Мариной все-таки был зарегистрирован, то наследство разделят на пять частей.

«Наверняка есть документы, которые юридически закрепляют за Мариной и детьми определенную часть наследства. Он всегда очень скрупулезно относился к финансам. Он жил всегда своим умом. Всегда был на 100 процентов уверен в принятии своих шагов», — сказал друг Градского Анатолий Алешин в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Александра Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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