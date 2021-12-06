Как Киркоров, Долина, Кудрявцева и другие звезды украсили свои дома к Новому году
Видео
Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео

Такой кадр выдержит не каждый: гимнастка Севастьянова в кружевном секси-белье натянула стринги выше талии

Красавица-спортсменка разделась до нижнего белья и позировала для Instagram.

Такой кадр выдержит не каждый: гимнастка Севастьянова в кружевном секси-белье натянула стринги выше талии
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Звезда отечественной гимнастики, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова является еще и одной из самых сексуальных спортсменок. Уже много лет фигуристая и длинноногая брюнетка входит в топ-100 по версии журнала Maxim как самая будоражащая красотка современности.

Севастьяновой действительно есть что показать. Каролина снова подразнила подписчиков в Instagram, позируя для фото в одном нижнем белье.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Красотка с бесконечно длинными ногами и точеными формами предстала в черном кружевном лифе и трусиках. На плечи, точнее даже на руки, она накинула жакет. При этом тонюсенькие ниточки с стрингов девушка пиканто натянула выше талии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Каролина Севастьянованижнее бельеНовости google