Аж пуговицы трещат: располневшая Решетова в костюме не по размеру сверкнула грузным задом

Бывшая гражданская жена Тимура Юнусова, модель Анастасия Решетова заметно располнела. Девушка редко стала публиковать свои фото в микроблоге, и на новых кадрах ее новый размер стал особенно заметен.

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Но сама модель будто не замечает своих метаморфоз с телом. Потому что не спешит менять свой гардероб на одежду актуальных параметров. Она вышла в свет в костюме не по размеру, и не постеснялась показаться в нем в Сети.

Решетова натянула блузку на свои массивные бедра так, что пуговицы на ней начали расходится – еще чуть-чуть, и отлетят. А когда позировала спиной, то натянутая ткань сделалась прозрачной – сквозь нее отчетливо видны белье и колготки.

«Тяжелая и грузная. Зад огромный», «Ей бы публично извиниться и больше на себя платок не одевать», «Что то прям полненькая стала», «Заметно, что зад увеличила, даже знаю у кого», «Офигеть Настю не узнать! Кардашьян скоро завидовать начнет», «Все шире и шире… особо за страницей не слежу , но натыкаясь на фото видны изменения», — пишут в комментариях.

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