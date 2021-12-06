И юбка вверх ногами: Валерия с игривыми сердечками вместо декольте и голыми боками появилась на «Песне года»

53-летняя певица Валерия стала одной из участниц юбилейной «Песни года», съемки которой прошли в первые выходные зимы. Артистка с удовольствием делилась в своем микроблоге закулисьем процесса.

Показала Валерия и свои наряды. Один из них она выгуляла на пресс-подходе. Это был комплект из розового топа, у которого вместо декольте оказалось по сердечку, а талия певицы по бокам оказалась обнажена, и джинсовая юбка вверх ногами, от которой фасоном годе ниспадала еще одна, фатиновая юбка.

«Лук отпад!», — пришла в восторг певица Клава Кока. Но не все оказались солидарны с юной вокалисткой. Многим поклонникам образ не понравился.

«Юбка вверх ногами… Я что-то одна здесь не понимаю?», «Зачем такое шьют?», «Даже страшно представить сколько хейта прибудет на ваш лук», «Валерия умничка, а наряд не понравился», «Из под пятницы суббота», «Что на Вас одето?», — пишут в комментариях.

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