«Тяжело очень»: 74-летняя Ротару за кулисами призналась Долиной в проблемах

Благодаря Instagram поклонники звезд получили уникальную возможность заглядывать за кулисы выступлений своих кумиров. Знаменитости и сами рады стараться, снимают многое из того, что обычно не предназначено для посторонних. Как, например, разборки Софии Ротару с рабочим сцены на «Песне года», когда видео криков дивы попало в Сеть.

На этот раз Ротару снова была поймана за кулисами. Лариса Долина с помощником включили камеру, чтобы заснять ее встречу с Софией Михайловной.

На расспросы Долиной в ответ Ротару начала жаловаться: «Тяжело очень». И несколько раз произнесла это слово за беседу. А потом осеклась, когда увидела, что под прицелом камеры.

Ранее у Софии Ротару поклонники заподозрили болезнь Паркинсона – у нее сильно тряслись руки на выступлении. Но директор звезды заверил – артистка по сей день волнуется на выступлениях, и это физиологическая реакция. Да, мол, с годами она стала заметнее, но это не недуг.

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