Говорит с трудом, стал неузнаваем: 75-летний Добрынин впервые появился на публике после инсульта

Новый выпуск проекта «Суперстар. Возвращение» на НТВ был посвящен творчеству композитора и певца Вячеслава Добрынина. На его песнях выросло не одно поколение, многие наизусть помнят хиты «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Незабудка». Знаменитый советский и российский исполнитель стал приглашенным членом жюри на шоу.

«Я заранее прошу простить меня за то, что я не очень говорю», — поспешил сразу предупредить окружающих Добрынин. И объяснился: «Я после тяжелых болезней, но восстанавливаюсь. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит – это для меня праздник».

На протяжении выпуска 75-летний Вячеслав Добрынин несколько раз брал слово и даже заступился за коллегу Леру Кудрявцеву, когда та вступила в перепалку с Любашей. Но говорил он с трудом, как будто задыхался.

Подписчики в комментариях под выпуском на YouTube признались, что очень были рады увидеть Вячеслава Григорьевича. Он очень постарел, его уже не так легко узнать, но то, что он появился на публике – уже радостно.

«Очень приятно было увидеть Вячеслава Григорьевича! Крепкого здоровья ему и скорейшего выздоровления. Замечательный композитор!», «Вячеславу Добрынину здоровья!», «Маэстро В. Добрынину крепкого здоровья!!», «Долгих лет жизни Вячеславу Добрынину !!!», «Добрынину — здоровья и еще раз здоровья!!!! Очень сдал….», — пишут в комментариях.

Напомним, Вячеслав Добрынин перенес инсульт в 2018 году. После трагедии артист проходил длительную реабилитацию.

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