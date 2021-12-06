«Был полон сил, веселый»: друг Градского рассказал, как музыкант отметил свое 72-летие

Александр Градский отметил свой 72-й день рождения 3 ноября. А спустя буквально три недели умер от последствий коронавируса. В личный праздник Градский, по словам его друга Анатолия Алешина, был в хорошем настроении и полон сил.

«Очень странно. Я разговаривал с ним по телефону в день его рождения. И мне показалось, что он полон сил, возбужден, веселый. Мы шутили. Вы знаете, у нас с ним в последние годы была тема для шуток. В 2014 году у него родился сын, а в 2017 у мен. Я ему звоню и говорю: «Я тебя догнал». А в 2018 у него опять родился сын и он сказал: «Я тебя снова перегнал». Такая шутка была», — рассказал Алешин.

Алешин отметил, что Градский никогда не жаловался на здоровье.

«Да нет, это не было в его характере. Ну, может, в разговоре с близкими он мог что-то говорить. Для людей нашего поколения, а мы с ним ровесники, это не свойственно. Мы живем по русскому принципу: «Авось, пронесет». Ну, вот, не пронесло», — сказал Алешин в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

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