«Я себя ужасно чувствую»: Грибулина рассказала, что Градский жаловался на плохое самочувствие за несколько месяцев до смерти

Композитор Ирина Грибулина и Александр Градский виделись за несколько месяцев до его смерти. Уже тогда музыкант пожаловался на плохое самочувствие. Он не понимал, почему так резко ухудшилось его состояние.

«Сказал, что плохо ходят ноги, что кружится голова. «Я себя чувствую ужасно». А я ему: «Ты еще молодой, ну, что это за возраст для мужчины». Он мне говорит: «Знаешь, мне кажется, что у меня что-то нехорошо». Многие говорили, что он был жесткий и неудобный. Он был неудобен для тех, кто неправильно жил, неправильно смотрел на искусство и старался его подавить», — сказала Грибулина в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище. За месяц до смерти он расписался с Мариной Коташенко, которая была рядом 17 лет и родила двух сыновей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.