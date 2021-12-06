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«Я себя ужасно чувствую»: Грибулина рассказала, что Градский жаловался на плохое самочувствие за несколько месяцев до смерти

Композитор умер 28 ноября.

«Я себя ужасно чувствую»: Грибулина рассказала, что Градский жаловался на плохое самочувствие за несколько месяцев до смерти
Александр Градский. Фото: Global Look Press

Композитор Ирина Грибулина и Александр Градский виделись за несколько месяцев до его смерти. Уже тогда музыкант пожаловался на плохое самочувствие. Он не понимал, почему так резко ухудшилось его состояние.

Ирина Грибулина
Ирина Грибулина. Скриншот: НТВ

«Сказал, что плохо ходят ноги, что кружится голова. «Я себя чувствую ужасно». А я ему: «Ты еще молодой, ну, что это за возраст для мужчины». Он мне говорит: «Знаешь, мне кажется, что у меня что-то нехорошо». Многие говорили, что он был жесткий и неудобный. Он был неудобен для тех, кто неправильно жил, неправильно смотрел на искусство и старался его подавить», — сказала Грибулина в эфире «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище. За месяц до смерти он расписался с Мариной Коташенко, которая была рядом 17 лет и родила двух сыновей.

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