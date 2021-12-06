Грудью в камеру: Каменских поманила чувственным декольте с упругими прелестями

Певица Настя Каменских, которая была солисткой группы «Потап и Настя», уже несколько лет выступает сольно. Каждый свой концерт красотка старается сделать незабываемым для публики, выбирая тщательно не только репертуар, но и костюмы.

А наряды для сцены у Каменских весьма впечатляют. Помимо яркости и блеска, они выгодно подчеркивают прелести сочной фигуры певицы.

В микроблоге Каменских похвасталась новым платьем для концертов. Это оказалось мерцающее золотом убранство с весьма откровенным декольте с пуш-ап. Благодаря ему Настя стала обладательницей соблазнительного зрелища и поспешила показать его всем. Она предъявила грудь прямо в кадр, маня им на видео.

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