Когда груди тесно: Яна Кошкина показала, как узкий корсет красиво подчеркивает ее объемистые полушария

31-летняя модель, звезда шоу «Однажды в России» и начинающая актриса театра «На Бронной» Яна Кошкина давно обзавелась миллионом подписчиков в Instagram. Тем интересно не только творчество красотки, но и ее откровенный контент.

Обладательница пышных форм и яркого облика понимает, что пикантные зрелища прибавляют ей славы, а потому не скупится на подобные кадры. Накануне звезда показала, что готовит кое-что очень горяченькое.

Кошкина устроила фотосессию и, разумеется, предстала на ней во всей своей красе. Актриса подчеркнула свои объемистые формы в декольте откровенным нарядом, и они красиво выглядывали из черного корсета, на радость фолловерам.

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