«Что величайшего в конвейере из спортсменок?»: Рудковская после разгромного интервью Тарасовой сделала заявление

Заслуженный тренер фигуристов Татьяна Тарасова сделала несколько заявлений относительно деятельности Евгения Плющенко как тренера. Один из вопросов касался противостояния Этери Тутберидзе и мужа Яны Рудковской.

«Королева льда» считает, что их сравнивать смешно: мол, Этери Георгиевна – выдающийся тренер, а Евгений Викторович – начинающий.

«Это, может быть, Рудковская так решила, что так будет полезней для раскрутки, но это неправильно, это смешно», — сказала в эфире шоу «Секрет на миллион» Тарасова. – «Она не понимает, что здесь не слова решают».

Яна Рудковская ответила Татьяне Тарасовой. Продюсер подчеркнула, что ее муж не первый год тренирует. Это уже его четвертый сезон в статусе наставника. А относительно противостояния Плющенко и Тутберидзе сделала заявление.

«Я не считаю Тутберидзе величайшим тренером», — заявила Рудковская в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс». И объяснила: «Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. Не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет».

И привела в пример «однократных» Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову. Яна Рудковская подчеркнула, что признала бы величие Этери Тутберидзе в том случае, если бы ее подопечные побеждали не однократно, а показывали результаты хотя бы на нескольких Играх.

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