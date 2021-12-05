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Упс! Конфуз! Клава Кока задрала ногу и засветила голые «булочки»

Певица не подстраховалась, когда пустилась в пляс с Даней Милохиным.

Упс! Конфуз! Клава Кока задрала ногу и засветила голые «булочки»
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Поп-дива современности Клава Кока в этом году дебютировала в топе-100 самых сексуальных женщин страны и, похоже, не собирается его покидать. Девушка выбирает все более откровенные наряды.

На праздновании десятилетия дочки Филиппа Киркорова исполнительница хита «Покинула чат» вместе с Даней Милохиным как следует повеселилась. Они закружились в «скользком» танце – на покрытой снегом террасе начали исполнять танго.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Но суперкороткое платьице блондинки не спасло ее от конфуза. Когда девушка подняла одну ногу, откинувшись в объятиях партнера назад, то засветила голые «булочки». Потому что пришла на вечеринку в чулках.

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