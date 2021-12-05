«Говорить нет сил»: вдова Рудинштейна подтвердила смерть продюсера

Известный кинодеятель скончался в возрасте 75 лет.

5 декабря стало известно о смерти ранее госпитализированного кинопродюсера Марка Рудинштейна. 75-летний создатель фестиваля «Кинотавр» скончался в московской больнице в результате инсульта.

В этот же день журналисты дозвонились до жены умершего Наталья. Женщина подтвердила смерть супруга, но ограничилась коротким комментарием.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — цитирует вдову Рудинштейна РИА Новости.

Напомним, как актер Марк Григорьевич играл в картинах «Московская сага», «Мне не больно» и «Вольф Мессинг», появлялся в сериале «Кухня». В начале 90-х он спродюсировал фильмы «Катафалк», «Собачий пир», «Система «Ниппель», «Короткое дыхание любви» и ряд других. Но главной работой его жизни стало создание сочинского кинофестиваля «Кинотавр».

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