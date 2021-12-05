Умер бард Сергей Крылов

Известному музыканту было восемьдесят лет.

Тридцатого ноября умер известный бард и журналист, 80-летний Сергей Крылов, песни которого знает вся страна.

За свою творческую жизнь Сергей Крылов написал более ста песен, которые вошли в золотой фонд бардовской песни.

больше по теме Умер продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн Известному продюсеру Марку Рудинштейну было 75 лет.

Две композиции Сергея Крылова — «Песня о маленьком трубаче» и «Зимняя сказка» про желтого небесного цыпленка, вошли в коллекцию дисков «Авторская песня», изданную «Комсомольской правдой».

Сергей Крылов был автором «Комсомолки». Здесь, в редакции, он встретил свою любовь – Зою Васильцову, которая стала Крыловой и много лет была главным редактором журнала «Работница».

Сергей Крылов по образованию был физиком-ядерщиком по образованию, но по-настоящему любил поэзию. Он до последних дней был организатором и ведущим бардовских фестивалей по всей стране.

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