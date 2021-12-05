В кепке и толстовке: Юрия Антонова, вышедшего на связь с «Песней года», трудно узнать

4 декабря на записи новогоднего концерта «Песня года» отечественным артистам вручили награды. Отмечен был и 76-летний певец Юрий Антонов, однако из-за состояния здоровья он не смог прийти и записал для зрителей видеообращение.

Артист поздравил фестиваль с 50-летием, а всех зрителей — с наступающим Новым годом. При этом на ролике его мало кто узнал. Как передает «Комсомольская правда», народный артист РФ вышел в эфир в кепке и толстовке с капюшоном, что очень отличается он его обычного выхода в свет, когда Юрий Михайлович всегда наряжался с иголочки: в классический костюм и галстук.

Издание напомнило, что последние три года из-за травмы ноги Антонов мучается страшной болью и стал затворником в собственном загородном доме. В 2018 году музыкант неудачно упал и разорвал мениск, после чего перенес несколько операций. Последняя (по замене искусственного сустава) обошлась певцу почти в 4,5 миллиона рублей. Сейчас артист передвигается по дому в инвалидной коляске.

Добавим, то по количеству наград «Песни года» Антонов является одним из рекордсменов. Впервые он выступил на этом фестивале с 1983 году.

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