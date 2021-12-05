«Две моих любви вместе»: Юлия Савичева получила редкое семейное фото из Португалии

Певица надеется обнять свою наследницу в начале следующего года.

Исполнительница Юлия Савичева поделилась фотографией мужа Александра Аршинова и дочери Анны. Знаменитость призналась, что не может увидеть ребенка.

Девочка находится в Португалии. А родители малышки живут между двумя странами. Отец Анны уже улетел навестить дочку. А Юлия пока не может получить необходимые документы для вылета.

«Две моих любви вместе в Португалии. Муж получил документы на вылет, а я пока нет. Хорошо, что хотя бы один смог вырваться к ребенку. Я упаковала огромный чемодан с подарками для Ани и для свекров. Все довольны. Надеюсь, в январе мы сможем решить вопрос по поводу моего вылета. Во всяком случае, будем делать все, что в наших силах», – заявила Юлия.

Чтобы певица сильно не грустила, муж отправил селфи с дочкой Аней. Малышка вскарабкалась на спину папы и хитро улыбалась, глядя в камеру.

Напомним, ранее Юлия Савичева приготовила шоколадно-пломбирный торт со свежими ягодами и вишневым конфитюром.

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