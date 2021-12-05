«Почувствовала, что наступила зима»: Нателла Крапивина отправила дочь в Лондон

В одной из последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Нателлы Крапивиной появилась фотография знаменитости, на которой изображена дочь София.

Наследница Крапивиной нежно целовала маму. Нателла Крапивина напомнила этим фото о своей разлуке с наследницей. Все дело в том, что 18-летняя София учится в Лондоне.

Недавно София прилетала к родительнице погостить. Но теперь вынуждена вернуться на учебу. А Нателла почувствовала себя одинокой без любимой дочери.

«Ребенок улетел в Лондон, и я впервые почувствовала, что наступила зима. Тяжело отпускать того, кого любишь больше жизни. Даже если знаешь, что он обязательно вернется», – отметила Крапивина.

Поклонники Крапивиной поддержали продюсера и восхитились красотой ее дочери:

«Красивые и милые такие», «Какие у вас теплые отношения», «Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь».

Напомним, ранее бывшая подопечная Нателлы Крапивиной – певица Светлана Лобода – раскрыла детали конфликта продюсера и поп-короля. Лобода отметила, что Киркоров резко ответил на выпадки Крапивной.

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