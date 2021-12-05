«Пугачева уверовала, что она – королева»: солист «Рецитала» — о звездной болезни Примадонны

Музыкант Александр Левшин заявил, что слава наложила отпечаток на отношение Аллы Пугачевой к людям.

68-летний солист группы «Рецитал» Александр Левшин почти тридцать лет работал вместе с Аллой Пугачевой.

Он признается, что это было нелегко. Слава, которая обрушилась на Аллу Пугачеву, конечно же, отразилась на поведении Аллы Борисовны и ее отношениях с людьми.

«Вознеси человека на небоскреб, он перестанет обращать внимание на прохожих. Когда на нее свалилась слава, Пугачева уверовала, что она – королева. Это наложило свой отпечаток», — признался Александр Левшин.

Между тем, по его словам, в компаниях и общении с друзьями Алла Пугачева была открытой, искренней и веселой.

«Как человека я ее знаю: она, как была хорошим собутыльником, товарищем, музыкантом, такая и осталась. Алла — нормальный человек», — цитирует Александра Левшина «Собеседник».

По мнению музыканта, Алла Пугачева сейчас тоскует по былой славе и часто просматривает старые фотографии и видеозаписи.

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