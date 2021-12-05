Уже 61 год, но стильная и подтянутая: как сейчас выглядит последняя любовь Высоцкого

О последней любви Владимира Высоцкого к молодой девушке-студентке широкие массы узнали после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». В картине его сыграл Сергей Безруков, молодую избранницу кумира миллионов — Оксана Акиньшина.
Прототипом героини фильма была личность тоже не безызвестная – жена Леонида Ярмольника Оксана Ярмольник. Она довольно известна в профессиональных кругах, как дизайнер и художник по костюмам театра и кино. Но не ведет светской жизни и старается не афишировать своих отношений с Владимиром Высоцким, однако и не скрывает их.
Накануне она появилась на выставке дочки Александры Ярмольник, которая делает скульптуры и другие произведения из стекла. И публика смогла увидеть, как теперь выглядит последняя любовь Владимира Высоцкого.
Сейчас Оксане Ярмольник уже 61 год, но она сохранила подтянутую фигуру, стать и выглядела стильно, примерив актуальный монохромный брючный комплект с меховой шапкой.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.