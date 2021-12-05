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Уже 61 год, но стильная и подтянутая: как сейчас выглядит последняя любовь Высоцкого

Оксана Ярмольник не афиширует своим романом с поэтом и музыкантом.

Уже 61 год, но стильная и подтянутая: как сейчас выглядит последняя любовь Высоцкого
Оксана Акиньшина и Сергей Безруков. Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"

О последней любви Владимира Высоцкого к молодой девушке-студентке широкие массы узнали после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». В картине его сыграл Сергей Безруков, молодую избранницу кумира миллионов — Оксана Акиньшина.

Прототипом героини фильма была личность тоже не безызвестная – жена Леонида Ярмольника Оксана Ярмольник. Она довольно известна в профессиональных кругах, как дизайнер и художник по костюмам театра и кино. Но не ведет светской жизни и старается не афишировать своих отношений с Владимиром Высоцким, однако и не скрывает их.

Накануне она появилась на выставке дочки Александры Ярмольник, которая делает скульптуры и другие произведения из стекла. И публика смогла увидеть, как теперь выглядит последняя любовь Владимира Высоцкого.

Сейчас Оксане Ярмольник уже 61 год, но она сохранила подтянутую фигуру, стать и выглядела стильно, примерив актуальный монохромный брючный комплект с меховой шапкой.

Леонид Ярмольник с женой. Фото: instagram.com/yarmolnikcom/

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Владимир ВысоцкийВысоцкий. Спасибо что живойЛеонид ЯрмольникОксана АкиньшинаОксана Ярмольник