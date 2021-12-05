В честь Уолта Диснея: Галкин похвастался своим педикюром с изображением мультяшных героев

В замке Максима Галкина есть кабинет для бьюти-процедур.

Максим Галкин строил свой замок в деревне Грязь в расчете на то, что здесь будет все для жизни.

В нем, кроме обычных спален, кухни и комнат для гостей, если собственная сауна, бассейн, тренажерный зал и помещение для бьюти-процедур с парикмахерским креслом, а также креслом для маникюра и педикюра.

Как оказалось, пользуется им не только Алла Пугачева. Максим Галкин похвастался в личном блоге новым маникюром с изображением мультяшных героев Микки Мауса и Гуфи.

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — пояснил свой выбор муж Аллы Пугачевой.

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