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В честь Уолта Диснея: Галкин похвастался своим педикюром с изображением мультяшных героев

В замке Максима Галкина есть кабинет для бьюти-процедур.

В честь Уолта Диснея: Галкин похвастался своим педикюром с изображением мультяшных героев
Максим Галкин. Фото: Global look press

Максим Галкин строил свой замок в деревне Грязь в расчете на то, что здесь будет все для жизни.

В нем, кроме обычных спален, кухни и комнат для гостей, если собственная сауна, бассейн, тренажерный зал и помещение для бьюти-процедур с парикмахерским креслом, а также креслом для маникюра и педикюра.

Как оказалось, пользуется им не только Алла Пугачева. Максим Галкин похвастался в личном блоге новым маникюром с изображением мультяшных героев Микки Мауса и Гуфи.

Педикюр Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — пояснил свой выбор муж Аллы Пугачевой.

Педикюр Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

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Алла ПугачеваМаксим Галкинновости шоу-бизнесапедикюр