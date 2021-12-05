А грудь больше, чем казалось! Собчак засветила наливной бюст в прозрачном бюстгальтере

Ксения Собчак не постеснялась выставить секс-фото в своем Instagram.

Ксения Собчак, безусловно, не страдает комплексами, но такой эротичной ее мир, пожалуй, еще не видел.

В личном блоге ведущая опубликовала фотографию, запечатлевшись прямо в собственной постели. Звезда позировала перед камерой в прозрачном черном бюстгальтере, прикрыв немного некоторые места картинками.

На удивление бюст Ксении Собчак оказался гораздо более округлым, чем это могло показаться в одежде. Тем более светская львица, как выяснилось, предпочитает модели без пуш-ап, которые делают грудь визуально полнее.

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