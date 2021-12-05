«Морская царевна»: Оксана Федорова в пышном платье с глубоким декольте стала «живой картиной»

Артистка Оксана Федорова поделилась в личном микроблоге кадрами своего исполнения мелодичной композиции. Знаменитость в темно-синем платье с сеткой на рукавах и глубоким вырезом изобразила морскую царевну.

Федорова отметила, что вдохновилась полотном Врубеля «Царевна Волхова». Оксана спела в роскошном наряде под аккомпанемент рояля.

«А это моя морская царевна. По мотивам Врубеля», – отметила модель.

Брюнетка сделала небрежные локоны с косым пробором и нанесла темные тени на веки, а губы подчеркнула розовым блеском. Оксана украсила тонкую шею серебристым ожерельем.

Фолловеры Федоровой остались в восторге от исполнения артистки и ее пышного платья с растительным принтом и изящной зоной декольте.

«Оксана, какая Вы талантливая», «Оксана, ты лучшая», «Красота», «Талантливый человек талантлив во всем!», «Изумительный образ и красивый голос», «Оксана, вы просто шедевр!», – восхитились Федоровой поклонники.

Напомним, ранее Оксана Федорова в золотистом платье с мерцающим эффектом выступила на публике и восхитила стройной фигурой.

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