«Он пел для меня»: Нелли Кобзон призналась, что Александр Градский был влюблен в нее

Вдова Иосифа Кобзона не могла ответить знаменитости взаимностью, поскольку была замужем.

Избранница исполнителя Иосифа Кобзона – Нелли Кобзон – рассказала о сильных чувствах Александра Градского к ней.

Вдова Кобзона призналась, что недавно умерший артист был без ума от нее. Но Нелли Кобзон держала дистанцию между собой и композитором.

Нинель Михайловна уже была замужем за Иосифом Давыдовичем, которого очень любила. При этом Кобзон не хотела ранить Градского.

«У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы», — заявила Кобзон.

«Я сказала спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов. Он немножко потускнел», — добавила Нелли Кобзон.

Вдова исполнителя отметила, что смерть Градского стала для нее большим ударом. Нинель Михайловна скорбит по Александру Борисовичу.

«Для меня это большая потеря, правда. Моя личная потеря», — призналась Кобзон в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее друг Александра Градского рассказал о том, как могут поделить наследство музыканта.

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