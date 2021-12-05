В стиле ретро: Кейт Миддлтон надела рубашку за 13 тысяч рублей

Герцогиня Кембриджская посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Накануне Кейт Миддлтон посетила музей Виктории и Альберта в Лондоне, чтобы осмотреть выставку «Фаберже в Лондоне: от романтики до революции».

Герцогиня Кембридсжкая надела блузу с рисунком пейсли в стиле ретро с длинными рукавами с пуговицами на манжетах и бантом на шее. Express пишет, что рубашка Ralph Lauren стоит 139 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). Образ завершила черными классическими брюками с глянцевым ремнем с эффектом крокодиловой кожи.

Ralph Lauren – один из любимых модных брендов Кейт Миддлтон. За последние несколько месяцев она часто надевала вещи из коллекции дизайнера.

Напомним, ранее стало известно, королева узнает вес Кейт Миддлтон во время рождественских праздников.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.