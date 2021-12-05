Счастливые родители: дочери принца Гарри и Меган Маркл исполнилось шесть месяцев

В начале лета Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали в честь бабушки и прабабушки – Лилибет Диана. Пара пока не показала ее общественности, но есть предположение, что Меган и Гарри выпустят рождественскую открытку с общей семейной фотографией.

Накануне Лилибет исполнилось шесть месяцев. Ранее Меган рассказывала, что у нее уже прорезываются зубки. Также герцогиня Сассекская отметила, что она очень красивая.

Лилибет занимает восьмое место в очереди на престол, после своего отца и старшего брата Арчи. Об этом пишет People.

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские планируют крестить малышку в Лондоне на глазах у королевы, однако принц Уильям назвал это не очень хорошей идеей.

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