За это фото она «не скажет спасибо»: как выглядела Бородина каких-то 9 лет назад, показала Агибалова

Бывшая участница шоу «Дом-2» Ирина Агибалова выложила в личный блог фотографию 9-летней давности в пору своего участия в проекте. На снимке она запечатлелась с ведущей программы Ксенией Бородиной.

«Вы помните меня такой? Я помню. Помню, как стеснялась себя, как пряталась от камер чтобы переодеться, как больно было слышать издевки про морщины, поплывшее лицо и грузную фигуру», — написала Ирина в Сети.

Любопытно, что многие фолловеры Ирины Агибаловой обратили внимание вовсе не на изменения во внешности, которые произошли с ней, а устремили свои взгляды на Ксению Бородину. Ведь ведущая теперь тоже выглядит несколько иначе.

«А Ксюша очень сильно изменилась, очень», «Бородина? А это точно она?», «О, Бородина с орлиным носом!», «Бородина всегда говорит, что у нее с детства пухлые губы, и она с ними ничего не делала», «За это фото Бородина не скажет спасибо», — прокомментировали фолловеры Агибаловой.

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