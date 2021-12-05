«Аленка вдохновила»: внук Пугачевой показал, как украсил дом к Новому году

Старший внук Аллы Пугачевой – Никита Пресняков в этом году отметил свое 30-летие. С 2017-го он женат на модели Алене Красновой. Пара пока не торопится обзаводиться наследниками и делает упор на карьеру.

В своем инстаграме Никита показал, как они с женой украсили дом к Новому году.

«Наконец-то за 10 лет поменял елку. Аленка вдохновила. И это был прям незабываемый процесс. Прям заморочились, короче», — написал Пресняков.

Фолловеры оценили красоту.

«Какая снежная, красивая елка. Сразу праздничное настроение. Вспомнили детство, класс», — писали пользователи Сети.

Напомним, Никита принимал участие в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с Натальей Забияко. Однако они уже выбыли из проекта.

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