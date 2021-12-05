«Наследие – война»: зять Белохвостиковой рассказал, сколько денег с него хочет взыскать семья актрисы

Как отметил актер Александр Фарбер, звезде стоит задуматься, что она творит.

Зять Натальи Белохвостиковой актер Александр Фарбер в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую с него хочет взыскать семья актрисы.

«Ей надо подумать, какое наследие она сейчас оставляет. И это наследие – война». Александр Фарбер

По словам Фарбера, Белохвостикова орала на него при последней встрече как британский футбольный болельщик. «При ребенке, при отце. Понимаете. Я держу на руках ребенка, а на меня орут. Она никуда не выходит из квартиры долгие годы. Она требует компенсации. Подала иск о защите чести и достоинства. Тридцать миллионов рублей они хотят получить. Пока все это выглядит так, как они хотят заработать. Это неправильно», — заметил Александр Фарбер.

Напомним, что Александр Фарбер сейчас разводится с дочкой Натальи Белохвостиковой. При этом ему не дают видеться с их общим сыном.

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