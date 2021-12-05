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Ансамбль «Вьюнок»: Прохор Шаляпин показал свое детское фото, чем растрогал фанатов

Снимком артист поделился в инстаграме.

Ансамбль «Вьюнок»: Прохор Шаляпин показал свое детское фото, чем растрогал фанатов
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

В конце ноября Прохору Шаляпину исполнилось 38 лет. Выпускник «Фабрики звезд» с детства занимался музыкой, ходил в музыкальную школу по классу «Баяна» и был участником группы «Джем».

В возрасте десяти лет тогда еще Андрей Захаренков – это настоящее имя артиста – пел народные песни в детском ансамбле. Фото тех времен Шаляпин опубликовал в своем инстаграме.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Скриншот: instagram.com/shalyapin_official

«Нашел фото из далекого детства… Мне тут лет 10, и я уже пою народные песни в волгоградском ансамбле «Вьюнок», — написал Шаляпин.

Фанаты артиста пришли в восторг.

«Какой красивый ребенок! Милашка! Упитанный какой», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале осени Шаляпин стал вдовцом. Его жена-миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла от коронавируса.

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