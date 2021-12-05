«Ребенок знает, куда потратить»: Лепс озвучил сумму, которую подарил на день рождения дочери Киркорова

По словам музыканта, это взрослым деньги ни к чему.

Певец Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую подарил дочери своего коллеги Филиппа Киркорова Алле-Виктории на день рождения.

«Просто деньги подарил. В размере двух тысяч долларов. Ребенок знает, куда их потратить. Это нам, взрослым, деньги в общем-то ни к чему. А детям они всегда пригодятся». Григорий Лепс

«Она очень красивая девочка. Пускай она будет удачлива по жизни», — заметила также побывавшая на празднике Марина Юдашкина.

Напомним, что дочери Филиппа Киркорова исполнилось десять лет. По этому случаю музыкант традиционно закатил шикарный праздник, пригласив многих звезд шоу-бизнеса.

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