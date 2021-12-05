Друг Александра Градского рассказал о возможной борьбе за наследство между его родственниками

Друг музыканта Александра Градского Анатолий Алешин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о возможной борьбе родственников за наследство певца.

«Если существуют наследники первой очереди, то они могут даже опротестовать завещание. Единственная ситуация, при которой это невозможно, если Александр Борисович вместе с законным браком оформил дарственную. Он очень был человек предусмотрительный». Анатолий Алешин

Также Алешин отметил, что родственники не выполнили последнюю просьбу Градского. Он хотел, чтобы его похоронили на Кузьминском кладбище. «Вероятно, что кто-то из старших детей решил: на Кузьминском кладбище ему лежать не по рангу. Он неординарная личность и народный артист», — сказал Алешин.

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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