Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео
Модные шубки звезд: подборка дизайнера
Видео

Друг Александра Градского рассказал о возможной борьбе за наследство между его родственниками

Как отметил Анатолий Алешин, музыкант – человек предусмотрительный.

Друг Александра Градского рассказал о возможной борьбе за наследство между его родственниками
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Друг музыканта Александра Градского Анатолий Алешин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о возможной борьбе родственников за наследство певца.

Анатолий Алешин
Анатолий Алешин. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Если существуют наследники первой очереди, то они могут даже опротестовать завещание. Единственная ситуация, при которой это невозможно, если Александр Борисович вместе с законным браком оформил дарственную. Он очень был человек предусмотрительный».

Анатолий Алешин

Также Алешин отметил, что родственники не выполнили последнюю просьбу Градского. Он хотел, чтобы его похоронили на Кузьминском кладбище. «Вероятно, что кто-то из старших детей решил: на Кузьминском кладбище ему лежать не по рангу. Он неординарная личность и народный артист», — сказал Алешин.

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр ГрадскийАлександр Градский последние новостиАнатолий Алешинновости goоgleПрограмма "Ты не поверишь!"