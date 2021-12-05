Друг Александра Градского рассказал о возможной борьбе за наследство между его родственниками

Друг музыканта Александра Градского Анатолий Алешин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о возможной борьбе родственников за наследство певца.
«Если существуют наследники первой очереди, то они могут даже опротестовать завещание. Единственная ситуация, при которой это невозможно, если Александр Борисович вместе с законным браком оформил дарственную. Он очень был человек предусмотрительный».
Также Алешин отметил, что родственники не выполнили последнюю просьбу Градского. Он хотел, чтобы его похоронили на Кузьминском кладбище. «Вероятно, что кто-то из старших детей решил: на Кузьминском кладбище ему лежать не по рангу. Он неординарная личность и народный артист», — сказал Алешин.
Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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