«Жила в золотой клетке»: неизвестные подробности о вдове Александра Градского

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Последние 17 из них он был в отношениях с Мариной Коташенко. Она родила ему двух сыновей, а за месяц до смерти стала официальной женой.

Друг певца Анатолий Алешин уверен, что музыкант предчувствовал свою смерть, поэтому и женился на Марине.

«Он понял, что пришел момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим женам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жены, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей», — сообщил он в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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