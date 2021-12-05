«Куда вышел?»: София Ротару не смогла сдержать эмоций на «Песне года-2021»

В Москве состоялась запись «Песни года-2021», посетила которую и София Ротару. Телеверсия 6-часового шоу пройдет в эфире 1 и 2 января. Главная «хуторянка» блистала на сцене в алом костюме, усыпанном пайетками.

В перерывах между песнями София Михайловна пришла в негодование. Все дело в том, что Ротару, собирая цветы, вдруг заметила на сцене рядом с музыкантами и танцорами технического работника.

«Куда вышел?! Куда?!» – резко окрикнула парня звезда. Уже через мгновение провинившийся работник стремительно исчез со сцены, сверкая пятками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, ранее директор артистки заверил, что у Ротару нет проблем со здоровьем, а руки могут трястись от волнения.

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